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Жуткое зрелище: редкое детское фото Агаты Кристи пугает

16 октября 2023 10:30
Жуткое зрелище: редкое детское фото Агаты Кристи пугает

Писательница росла на удивление смелой.

15 сентября 1890 года мир еще не знал, что на свет появилась девочка, которой суждено стать известной писательницей. Агата Кристи оставила после себя массу захватывающих дух детективных историй и как минимум одно свое детское фото. И этот снимок вызывает не менее сильные эмоции, нежели произведения автора.

Знаменитость была третьим ребенком в семье — она росла вместе с сестрой и братом. В школу не ходила, находилась на домашнем обучении. Чтению и своему будущему ремеслу — письму — научилась в возрасте пяти лет.

Ребенком Кристи была активным, веселым и смелым. Одним из ее самых больших увлечений были куклы. Именно с ними Агата запечатлена на редком архивном кадре.

Показывать его слабонервным людям не стоит, ведь это поистине жуткое зрелище. В руках у будущей звезды две куколки, которые больше похожи на пугало. Растрепанные волосы и взгляд сумасшедшего делают игрушки мерзкими и жуткими, но маленькая фантазерка совершенно их не боялась.

Жуткое зрелище: редкое детское фото Агаты Кристи пугает
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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