«Жуткое зрелище»: обнажившая ноги 61-летняя Андреева вызвала оторопь

Далеко не все подписчики остались в восторге от внешнего вида знаменитости.

Екатерина Андреева долгие годы является одной из главных телеведущих страны. Она регулярно выходит в эфир, но привлекает внимание не только своим профессионализмом, а еще и внешним видом: как уверены многие зрители, она выглядит значительно моложе своих лет. Подписчики осыпают журналистку комплиментами, однако, как оказалось, далеко не все публикации Андреевой вызывают восторг у публики.

Так, несколько дней назад в социальных сетях знаменитости появилось короткое видео, сделанное во время одного из ее недавних путешествий. В ролике она, примерив короткие джинсовые шорты, позирует на борту яхты и красуется своей стройной фигурой.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись знаменитости. Многие осудили Андрееву за желание оголяться в 61 год, а другие отметили, как неестественно она выглядит, и уличили в пластической хирургии.