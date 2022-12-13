«Жуткое зрелище»: обнажившая ноги 61-летняя Андреева вызвала оторопь
Далеко не все подписчики остались в восторге от внешнего вида знаменитости.
Екатерина Андреева долгие годы является одной из главных телеведущих страны. Она регулярно выходит в эфир, но привлекает внимание не только своим профессионализмом, а еще и внешним видом: как уверены многие зрители, она выглядит значительно моложе своих лет. Подписчики осыпают журналистку комплиментами, однако, как оказалось, далеко не все публикации Андреевой вызывают восторг у публики.
Так, несколько дней назад в социальных сетях знаменитости появилось короткое видео, сделанное во время одного из ее недавних путешествий. В ролике она, примерив короткие джинсовые шорты, позирует на борту яхты и красуется своей стройной фигурой.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись знаменитости. Многие осудили Андрееву за желание оголяться в 61 год, а другие отметили, как неестественно она выглядит, и уличили в пластической хирургии.
«Глупо выставлять фильтрованные фотки, когда в жизни тебя знают старушкой...», «Никогда не поверю, что здесь нет вмешательств, пусть не хирурга и косметолога», «Лицо как застывшая маска. Мимики — ноль. Жуткое зрелище», — делятся мнением пользователи Сети.