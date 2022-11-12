Жуткое зрелище: инсульт оставил на внешности 69-летней Прокловой неизгладимый след

Когда-то Елена Проклова считалась одной из первых красавиц советского кино. В актрису влюбились миллионы мужчин после фильмов «Единственная» и «Мимино».

Сейчас Прокловой 69 лет. Актриса заметно изменилась со времен своих звездных картин. Годы берут свое, да и здоровье артистки оставляет желать лучшего – в январе Елена Проклова перенесла инсульт. Внешний вид Прокловой в одной из телепрограмм шокировал поклонников. Правда, сама Елена Проклова не видит ничего криминального в своем уставшем и поникшем виде.