Жуткое зрелище: инсульт оставил на внешности 69-летней Прокловой неизгладимый след
Состарилась вмиг.
Когда-то Елена Проклова считалась одной из первых красавиц советского кино. В актрису влюбились миллионы мужчин после фильмов «Единственная» и «Мимино».
Сейчас Прокловой 69 лет. Актриса заметно изменилась со времен своих звездных картин. Годы берут свое, да и здоровье артистки оставляет желать лучшего – в январе Елена Проклова перенесла инсульт. Внешний вид Прокловой в одной из телепрограмм шокировал поклонников. Правда, сама Елена Проклова не видит ничего криминального в своем уставшем и поникшем виде.
«Ну, я же живой человек, могу и устать. Чем я других хуже-то? Но вообще я, конечно, удивлена, что выглядела не так. Я не болею, проблем тоже никаких, а вот работы много. Наверное, устала в тот день чуть больше обычного, поэтому выглядела как-то не так», — поделилась артистка.