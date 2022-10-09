Жуткое зрелище: фото 85-летней Пьехи без слоя грима шокировали россиян
Старая и почти лысая.
Легендарная певица Эдита Пьеха блистает на эстраде уже более 60 лет. Несмотря на преклонный возраст, на экране артистка выглядит прекрасно. Но в реальной жизни, без париков и макияжа, Пьеха выглядит совсем иначе.
Без прикрас артистку показал YouTube-канал Fb.ru Channel. Поклонников шокировал вид певицы.
«Все-таки косметика великая вещь», — писали в комментариях.
Впрочем, большинство отметили, что Пьеха все равно прекрасна для своих лет, а показывать такую большую артистку не «при параде» просто неэтично:
«Старость — это естественный неизбежный процесс. И если есть настроение, желание ее приукрасить, то почему бы и нет», «Зачем снимать и показывать артистов старых, больных, в неприглядном виде».