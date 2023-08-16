Жуткое зрелище: чудаковатому сыну Яковлевой «исполосовали» голову

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных уже почти никого не удивляет своим экстравагантным внешним видом. Он давно испортил свои приятные черты лица многочисленными татуировками и заработал репутацию фрика.

Кажется, молодой человек постоянно ищет новые способы удивить публику. После увлечения татуировками он решил заняться бодибилдингом и накачался до практически неправдоподобных параметров. Но, как бы ни обсуждали Дениса в Сети, его мать и не думает беспокоиться. Актриса утверждает, что за образом неформала прячется добрый и открытый человек, а самовыражению сына она мешать не хочет.

Новым этапом преображения Дениса стала прическа. Он опубликовал фотографию своей головы с очень короткой стрижкой. В нескольких местах на волосах выбриты тонкие полоски, как будто кто-то «исполосовал» голову парня. Прекращать эксперименты с внешностью Шальных явно не планирует. Остается лишь гадать, что будет следующим шагом.