Жуткое зрелище: чудаковатому сыну Яковлевой «исполосовали» голову
Эксперименты парня зашли дальше, чем ожидалось.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных уже почти никого не удивляет своим экстравагантным внешним видом. Он давно испортил свои приятные черты лица многочисленными татуировками и заработал репутацию фрика.
Кажется, молодой человек постоянно ищет новые способы удивить публику. После увлечения татуировками он решил заняться бодибилдингом и накачался до практически неправдоподобных параметров. Но, как бы ни обсуждали Дениса в Сети, его мать и не думает беспокоиться. Актриса утверждает, что за образом неформала прячется добрый и открытый человек, а самовыражению сына она мешать не хочет.
Новым этапом преображения Дениса стала прическа. Он опубликовал фотографию своей головы с очень короткой стрижкой. В нескольких местах на волосах выбриты тонкие полоски, как будто кто-то «исполосовал» голову парня. Прекращать эксперименты с внешностью Шальных явно не планирует. Остается лишь гадать, что будет следующим шагом.