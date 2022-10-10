Жуткое предсказание принцессы Дианы сбылось до мелочей: Уильям в опасности

До своей гибели летом 1997 года принцесса Диана успела оставить личные записи, в которых делилась самым сокровенным. Больше всего бывшую супругу принца Чарльза, а ныне короля Великобритании Карла III, волновало будущее ее двоих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри.

Своими опасениями Леди Ди успела поделиться с толкователем снов Джоаном Хэнджером, который предал их огласке в своей книге. В частности, он поведал о том, что «народная принцесса» предвидела непростые отношения своих наследников.

Диана полагала, что ее сыновья могут прекратить общение между собой. Причину этого она видела в дворцовых интригах. Также она чувствовала, что Гарри покинет королевскую семью. Со временем жуткое предсказание принцессы сбылось до мелочей, а это значит, что принц Уильям находится в большой опасности.

Дело в том, что Диана изначально понимала, в какой непростой ситуации оказался ее старший ребенок. Принцесса была не рада тому, что Уильяму придется строго следовать прописанным правилам. «Для него роль уже выбрана, и ее придется сыграть», — озвучил опасения принцессы Хэнджер.