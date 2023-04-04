Жутко смотреть: как выглядит Митяй из сериала «Всегда говори "всегда"» спустя 20 лет

Сергей Юшкевич за годы творческого пути принял участие во многих проектах, но больше всего запомнился зрителям как Митяй из сериала «Всегда говори „всегда“». Поклонники высоко оценили его игру и признали Юшкевича одним из самых талантливых артистов страны.

После выхода сериала звезда экрана становился все успешнее и успешнее. Зрители могли видеть его в «Сладкой жизни», «Детях Арбата» и, например, в комедии «Большая игра». Помимо этого, он активно играет и на театральной сцене, участвуя в постановках «Современника».

Возраст совсем не сказался на популярности Юшкевича. Он все так же востребован режиссерами, которые всегда находят для него подходящие роли. Зрители отмечают, что прошедшие годы заметно сказались на внешности их кумира. Обсуждая новые проекты, они признаются, что больше не узнают в 55-летнем артисте покорившего их Митяя, ведь теперь он страдает от лишнего веса, а возрастные изменения не обошли его стороной. И, по словам многих поклонников, от роли к роли они все больше шокированы видом Юшкевича, так стремительно состарившегося.