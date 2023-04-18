Жутко смотреть: как сейчас выглядит звезда 90-х Катя Лель

Пик карьеры Кати Лель пришелся на середину нулевых. Именно тогда вышли ее альбомы «Джага-джага» и «Кручу-верчу». После их выхода артистка продолжила покорять отечественный шоу-бизнес.

Так, последний альбом исполнительницы выходил в 2020 году. Помимо этого, она регулярно записывает новые синглы и участвует в популярных шоу. Например, Лель покорила зрителей, поднявшись на сцену третьего сезона проекта «Суперстар! Возвращение».

Поклонники следят за жизнью артистки в ее социальных сетях. На блог исполнительницы подписано уже больше трех миллионов человек, которые не пропускают ни одной ее публикации. По их мнению, певице удалось победить старость: Лель совершенно не изменилась за последние годы. Единственные перемены ее внешности связаны с прической и образами.

«Какая же вы красивая», «Совсем не стареете», «Вы большая молодец, не меняетесь совершенно», — комментируют подписчики.

Также хвалят фанаты Лель и за ее творческие успехи. Каждое ее выступление проходит с неизменным аншлагом, а новые песни становятся хитами.