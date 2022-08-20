Жутко: принцесса Диана узнала о собственной гибели за два года до трагедии

Со дня гибели принцессы Дианы в автокатастрофе прошло 25 лет, однако до сих пор эта трагедия обрастает новыми подробностями. Как оказалось, супруга принца Чарльза знала обо всем заранее.

Приближенные к Леди Ди вспомнили, что она догадывалась, что не умрет от старости в теплой постели. В частности, об этом заявил юрист Виктор Мишкон, который имел с принцессой весьма откровенный разговор.

Долгие годы он скрывал содержание той беседы, но в конечном итоге нарушил молчание. Мишкон обнародовал запись, сделанную в тот момент, когда Леди Ди поведала ему о том, что уйдет из жизни в результате заранее подстроенной аварии. Об этом принцесса рассказала юристу за два года до даты своей гибели.

«Либо умру, либо буду серьезно ранена», — процитировали слова супруги принца Уэльского в проекте Discovery+ «Расследования Дианы».

При этом выяснилось, что леди Ди не стала вдаваться в подробности о том, как к ней попала эта информация. Но принцесса была уверена, что в надежности ее источников сомневаться не приходится.