Жутко похожа на маму: преобразившаяся Маша Кончаловская произвела фурор

Дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского последние годы была под пристальным вниманием людей из-за ужасной аварии, случившейся в 2013 году. Поклонники известной ведущей и режиссера внимательно следили, как происходит восстановление девочки.

Маша Кончаловская, выросшая в семье творческих людей, с самого детства привыкла к свету софитов. На экране она впервые появилась в программе своей мамы «Едим дома». Юная участница передачи сразу вызвала умиление у зрителей. Заметив талант дочери, отец предложил ей поучаствовать в кастинге, и Мария смогла получить эпизодическую роль в сериале «Сделка».

Сегодня сложно не заметить очевидное сходство девушки с ее матерью. Дочь Высоцкой, помимо тяги к творчеству, унаследовала мамины черты лица и завораживающие карие глаза.