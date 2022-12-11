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Жутко похожа на маму: преобразившаяся Маша Кончаловская произвела фурор

11 декабря 2022 13:15
Жутко похожа на маму: преобразившаяся Маша Кончаловская произвела фурор

Одного поля ягоды.

Дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского последние годы была под пристальным вниманием людей из-за ужасной аварии, случившейся в 2013 году. Поклонники известной ведущей и режиссера внимательно следили, как происходит восстановление девочки.

Маша Кончаловская, выросшая в семье творческих людей, с самого детства привыкла к свету софитов. На экране она впервые появилась в программе своей мамы «Едим дома». Юная участница передачи сразу вызвала умиление у зрителей. Заметив талант дочери, отец предложил ей поучаствовать в кастинге, и Мария смогла получить эпизодическую роль в сериале «Сделка».

Сегодня сложно не заметить очевидное сходство девушки с ее матерью. Дочь Высоцкой, помимо тяги к творчеству, унаследовала мамины черты лица и завораживающие карие глаза.

«Маша — вы красавица. Вся в маму», — подметил один из подписчиков девушки.

Жутко похожа на маму: преобразившаяся Маша Кончаловская произвела фурор
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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