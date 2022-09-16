Жутко: почему участь красавицы из «Ералаша» не давала покоя публике

«Ералаш» за годы своего существования открыл миру не одну юную звезду музыки, театра и кино. Среди них Александр Лойе, Анна Цуканова, Владимир Сычев, Александр Горчилин, Влад Топалов, Наталья Ионова (она же Глюкоза) и многие другие. Все они популярны и любимы народом. Но есть среди запомнившихся всем «выпускников» киножурнала и те, кто, к сожалению, уже ушел из жизни.

В 2002 году в выпуске под названием «Никого нет дома» сыграла 9-летняя Вера Иванко. Успешный дебют девочки обратил на нее внимание режиссеров, и уже после окончания школы Вера много и с удовольствием играла в спектаклях Театра на Таганке («Бременские музыканты», «Снежная королева»), снималась в кино и сериалах («Венок из ромашек», «Час Волкова», «Шериф»). Казалось, что все еще только впереди, и тут произошла трагедия.

25 ноября 2013 года Вера Иванко, которой только недавно исполнилось 20 лет, вышла из дома, чтобы отправиться на репетицию во ВГИК, но так и не добралась до вуза. После того, как ее встревоженные сокурсники дозвонились до родителей Веры, начались поиски. И вскоре тело молодой актрисы было обнаружено между железнодорожными путями — ее сбил поезд.

Несмотря на версию о том, что это был осознанный шаг Иванко, следствие все же пришло к выводу, что жизнь актрисы оборвалась в результате несчастного случая.