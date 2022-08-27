Жутко и жалко смотреть: как изуродовавшая себя Агузарова выглядела до пластики

Жанна Агузарова всегда выделялась на фоне других музыкантов отечественного шоу-бизнеса. Артистка любила эпатировать публику яркой внешностью и необычными нарядами. При этом она сохраняла свою естественную красоту, от которой теперь не осталось и следа.

Знаменитость не признается, что делала пластические операции. Между тем, глядя на фото и видео, сделанные на заре ее карьеры, фанаты отмечают, что певица многое в себе изменила. Например, раньше у нее были тонкие губы, которые, по мнению большинства интернет-пользователей, артистка увеличила при помощи филлеров.

Кроме того, в Сети ходят разговоры о том, что исполнительница решилась на подтяжку лица, липофилинг и блефаропластику, избавившись тем самым от нависшего века. Однако все эти изменения на пользу звезде не пошли. Многие твердят, что на изуродовавшую себя Агузарову жутко и жалко смотреть. Хейтеры же глумятся на тем, что певица выглядит слишком отекшей и «надутой».