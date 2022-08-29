Жутко и дико: как выглядит и чем занимается самая худая в России девушка Кристина Корягина

Страшный диагноз разделил ее жизнь на до и после.

Имя Кристины Корягиной стало известно россиянам в 2016 году, после того как она засветилась в шоу Андрея Малахова. Героиня программы ужаснула зрителей своим видом — на момент съемок она весила всего 24 килограмма.

Оказалось, что это был не предел. Корягина, которой диагностировали анорексию, продолжала худеть, поэтому через два года ее вес составлял уже 17 килограммов. Кристина обращалась к врачам, но те лишь разводили руками. Спустя время самой худой девушке в России все же удалось найти специалистов, которые сумели оказать ей квалифицированную помощь.

Корягина начала набирать вес после нескольких сеансов психотерапии, а потом уже смогла нормально питаться. Как сообщает Telegram-канал «Изнанка», сейчас Кристина не сидит без дела. Она получила должность помощника арбитражного управляющего в сфере банкротства, правда, пока вынуждена трудиться из дома.

Но Корягина все равно не отчаивается. Она продолжает восстанавливаться и верит, что в дальнейшем сможет вести здоровую и полноценную жизнь.