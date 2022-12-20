Жуткий январь: астрологи указали на самый опасный день для 3 знаков Зодиака

С 29 декабря 2022 по 18 января 2023 года ретроградный Меркурий будет располагаться в Козероге. В этот период, как правило, представителям разных знаков зодиака приходится сталкиваться с проблемами и трудностями - у кого-то они будут более масштабными и серьезными, а кому-то удастся отделаться малой кровью. Астрологи выяснили, представителям каких трех знаков лучше заранее подготовиться к ретроградному Меркурию - слишком много неприятностей он им сулит.

Телец - 13 января

Представители земного знака трепетно относятся к своей работе, неудивительно, что ретроградный Меркурий в первую очередь ударит именно по этой сфере. Астрологи рекомендуют Тельцам тщательно перепроверять документы, прежде чем передать их начальству, а также хранить свои рабочие файлы в облачных хранилищах на случай глобальных проблем с техникой. Кроме того, расположение Меркурия неблагоприятным образом скажется на взаимоотношениях Тельца с коллегами. Они станут более натянутыми, не исключено, что кто-то в команде попробует ставить уроженцам знака палки в колеса.

Особенно тяжелым будет 13 января - стоит заранее обвести этот день в календаре красным цветом.

Лев - 9 января

В период ретроградного Меркурия представители огненного знака почувствуют апатию и усталость. Любое дело будет валиться у Льва из рук, станет сложно сосредоточиться на рабочих вопросах, а тщательно спланированные события и мероприятия окажутся под вопросом. Так, например, астрологи предупреждают уроженцев знака о возможных трудностях с командировками и заключением контрактов. В первые недели нового года существенно пострадают денежные дела, поэтому Льву не рекомендуется тратить свои кровные налево и направо, как он привык.

В целом январь под знаком ретроградного Меркурия будет тяжелым, особенно 9 число.

Стрелец - 11 января

Уроженцам огненного знака ретроградный Меркурий принесет неприятности во взаимоотношениях с друзьями и близкими людьми в принципе. Согласно прогнозам астрологов, в этот период в жизнь Стрельца могут вернуться люди из прошлого, которые принесут с собой старые проблемы.

Если представители знака давно хотели возобновить общение с кем-то из прежних друзей, лучше сделать это до начала ретроградного Меркурия, чтобы избежать дополнительных трудностей.

Кроме того, Стрельцу стоит быть особенно внимательным в работе - ошибки, допущенные в этот период, руководство вряд ли простит. Дата, на которую необходимо обратить внимание - 11 января.