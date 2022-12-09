Жуткий тест: угадайте болезнь всего лишь по фото рисунка пациента

Искусство, особенно если оно далеко от канонов реализма, часто вызывает вопросы у зрителей и заставляет их сомневаться в здравом рассудке художника. Знаменитый “Черный квадрат” Малевича вызывает у публики самые разные чувства, от обожания до ненависти, многие думают, что автор изобразил на полотне бездну своей души. На самом деле это не так - как и многие скандальные произведения искусства, “Черный квадрат” в первую очередь манифест, провозглашение художником своего взгляда на творчество и мир. Наличие какого-то определенного посыла отличает профессиональную живопись от ар-брюта - произведений, созданных душевнобольными людьми. В переводе с французского art brut переводится как “грубое искусство”. Специалисты со всего земного шара давно практикуют арт-терапию, ведь она помогает лучше понять внутренний мир человека с душевной патологией - поскольку он сильно отличается от реального, разобраться в нем крайне сложно.

Ар-брют изначально не предназначен для публикации где-либо и размещения в галереях, но некоторые авторы дают свое согласие на это. Взгляните на рисунки, созданные душевнобольными людьми, и попробуйте определить, каков диагноз пациента.