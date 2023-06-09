Жуткий тест на внимательность из 1 вопроса: кто спрятался на фото?

Развитое внимание - не только крутой навык, который делает своего обладателя похожим на Шерлока Холмса, но еще и вещь, которая значительно помогает в работе, учебе и повседневной жизни. К сожалению, далеко не все люди могут похвастаться превосходной наблюдательностью. Причиной тому, по мнению психологов, является отсутствие тренировок в детстве. Существует множество игр на развитие внимательности, в которые родители могут играть со своими детьми, но если этого не происходило, не беда. Всегда есть шанс поработать над прокачкой этого ценного навыка. Например, с помощью теста Струпа. Его особенность заключается в том, что человеку демонстрируют строки со словами, обозначающими цвета - например, “красный” или “синий”. Загвоздка в том, что написаны они другими чернилами: “красный” - зелеными, “синий” - оранжевыми и т.д. Задача игрока в том, чтобы назвать цвет чернил, а не прочитать написанное ими слово. Для того, чтобы наловчиться и начать выполнять задание быстро и правильно, приходится поднапрячься.

Хотите потренировать свою внимательность? Тогда посмотрите на картинку ниже и проверьте, какой жуткий секрет она скрывает.