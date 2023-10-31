Жуткий тест: какое вы потустороннее существо?

Хэллоуин — праздник, тесно связанный с мистикой и потусторонним миром. Его корни уходят в древность, когда кельты отмечали Самайн — день, знаменующий собой переход от осени к зиме, от света к тьме. Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября светлые силы уступают власть на земле темным сущностям. Поэтому люди стремились всячески оградить себя от посягательств со стороны злых духов. Так, например, жуткие костюмы, которые сегодня являются неизменным атрибутом любой тематической вечеринки, на самом деле выступали в качестве оберега. Люди верили, что нечисть в праздничную ночь разгуливает среди простых смертных и может принести вред. Чтобы обмануть злые силы, они сами переодевались в страшных существ. Встретившись с каким-нибудь привидением или демоном, можно было легко «сойти за своего» и избежать неприятных последствий. Костюмы могли быть какими угодно — шкуры зверей, лохмотья, надетые наизнанку вещи. Обязательным условием было закрыть лицо маской или намазать его грязью, золой, гримом. Считалось, что нечисть может завладеть душой человека, заглянув ему в глаза, поэтому во время праздника их старались скрыть за маской. Накануне Хэллоуина предлагаем вам пройти очень страшный тест и выяснить, какая вы нечисть.

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