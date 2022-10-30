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Жуткий ляп, на который никто не обратил внимание: создатели сериала «Клон» опозорились на весь мир

30 октября 2022 11:45
Жуткий ляп, на который никто не обратил внимание: создатели сериала «Клон» опозорились на весь мир

Неуважительно отнеслись к мусульманской культуре.

Сериал «Клон» был построен на контрастах: мусульманка Жади влюбляется в бразильского красавца Лукаса. Создатели «Клона» показали зрителям удивительный мир Востока. Но не учли, что дьявол – в деталях, а ляпов и несостыковок в сериале оказалось предостаточно.

В одной из сцен дядя Лукаса дарит герою Коран и просит прочесть небольшой отрывок. Лукас внимательно читает.

Вот только проблема в том, что Коран в кадре на арабском языке, который вряд ли знает Лукас, говорящий на португальском.

Жуткий ляп, на который никто не обратил внимание: создатели сериала «Клон» опозорились на весь мир

В начале сериала зрителям заявляют, что мусульманам запрещено носить одежду красного цвета. При этом в сериях этот запрет нарушается. Видимо, сценаристы руководствовались принципом: если красный к лицу, то почему бы его не надеть.

Фото: кадры из сериала "Клон" (2001-2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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