Жуткий ляп, на который никто не обратил внимание: создатели сериала «Клон» опозорились на весь мир

Сериал «Клон» был построен на контрастах: мусульманка Жади влюбляется в бразильского красавца Лукаса. Создатели «Клона» показали зрителям удивительный мир Востока. Но не учли, что дьявол – в деталях, а ляпов и несостыковок в сериале оказалось предостаточно.

В одной из сцен дядя Лукаса дарит герою Коран и просит прочесть небольшой отрывок. Лукас внимательно читает.

Вот только проблема в том, что Коран в кадре на арабском языке, который вряд ли знает Лукас, говорящий на португальском.

В начале сериала зрителям заявляют, что мусульманам запрещено носить одежду красного цвета. При этом в сериях этот запрет нарушается. Видимо, сценаристы руководствовались принципом: если красный к лицу, то почему бы его не надеть.