Жуткий и позорный секрет Елизаветы II все узнали лишь после ее смерти: озвучить — стыдно

Ее брак был не таким идеальным, как кажется.

В 21 год Елизавета вышла замуж за красавца Филиппа. Офицер, статный и высокий блондин – неудивительно, что он привлекал внимание женщин. Пара была в браке более 70 лет и считалась эталоном верности, однако это далеко от истины.

Когда 25-летняя Лилибет взошла на престол, это стало неожиданностью для Филиппа, который не привык быть на вторых ролях. Его лишили карьеры морского офицера, теперь все решения он должен был принимать с согласия жены.

Пока Елизавета II привыкала к своим новым обязанностям, герцог Эдинбургский развлекался по клубам. Филиппу приписывают романы с такими известными красавицами, как телеведущая Кети Бойл, актриса Пэт Кирквуд и танцовщица Элен Кордет.

Елизавета слухи о неверности супруга не комментировала и сделала все, чтобы сохранить брак и заставить Филиппа чувствовать себя главой семьи, несмотря на то, что именно она правила государством.