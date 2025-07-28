«Жуткий город: девок нет, в карты никто не играет»: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по смешным фразам (тест)

Проверим насколько внимательно вы и смотрели, и слушали.

Помимо теплых воспоминаний, советские фильмы оставили нам сотни шуток и крылатых фраз. И в этом тесте вам предстоит проверить, насколько хорошо вы помните источник знаменитых кинематографических цитат.

Мы собрали пять узнаваемых фраз из разных советских фильмов — попробуйте угадать, из каких кинолент эти реплики. Не переживайте, если что-то не вспомните сразу — возможно, именно этот тест станет поводом пересмотреть любимые фильмы снова.

Ну что, готовы себя проверить? Тогда вперед, мы в вас верим!

Ранее мы писали: Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)