Жуткий год: какие легенды кино ушли из жизни вместе с Сергеем Бодровым

Драматическая гибель Сергея Бодрова-младшего в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года шокировала миллионы россиян. Поиски актера после сошедшего ледника велись несколько месяцев, но не дали никаких результатов. В этом году его близкие, друзья и фанаты отмечают уже двадцатую годовщину со дня смерти актера и режиссера.

Но оказалось, что 2002 год унес жизни сразу нескольких звезд кино. В мае в 45-летнем возрасте умер Николай Ростоцкий. Он снимался в таких лентах, как «Они сражались за Родину», «В ожидании чуда», «Эскадрон гусар летучих» и в других. По трагическому совпадению Ростоцкий тоже умер при необычных обстоятельствах: он осматривал в Сочи скалы для будущих съемок и сорвался с высоты.

В 2002 году скончался и советский доктор Ватсон Виталий Соломин. 60-летний актер мучился гипертонией, но все равно вышел на сцену театра. После первого же акта в спектакле его доставили в больницу, где врачи диагностировали у него инсульт. Он боролся за свою жизнь около месяца: то проваливался в кому, то выходил из нее. В конце мая он умер.

Кроме того, в тот год скончался 65-летний актер Владимир Смирнов, известный зрителям по роли гестаповца в «Семнадцати мгновениях весны». А Всеволод Абдулов, снимавшийся в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Между небом и землей», всего полгода не дожил до 60-летнего юбилея.

Поклонники шансона помнят и про трагическую гибель Михаила Круга, в своем жанре музыки он был настоящей легендой. Певец не пережил нападение преступников в собственном доме в июле 2002 года.