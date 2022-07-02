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«Жутким носом природа наградила»: дочь Климовой вызвала оторопь

2 июля 2022 09:41
«Жутким носом природа наградила»: дочь Климовой вызвала оторопь

Наследница потерялась на фоне звездной матери.

Екатерина Климова не скрывает детей ни от прессы, ни от поклонников, выводя их на красные дорожки кинопремьер и делясь семейными фотографиями в социальных сетях. Иногда это выходит актрисе боком.

Так, снимок с повзрослевшей Елизаветой — старшей дочерью Климовой — подвергся критике со стороны пользователей Сети. Часть из них отметила, что девушка уступает знаменитой матери в обаянии и красоте.

«Жутким носом природа наградила», — поразился один из критиков.

«Жутким носом природа наградила»: дочь Климовой вызвала оторопь

На защиту Елизаветы встали преданные фанаты актрисы, указавшие недоброжелателям, что правильные черты лица исказил неудачный ракурс. В остальном наследница Екатерины, пусть и не похожа на мать, обладает своим уникальным шармом: «Обычный нос. Естественный. Без пластики», «На папу дочь похожа, а на маму — старший сын», «Не похожи, но обе очень красивые. Глаза другие, в отца, наверное».

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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