Жуткие кадры: в этом фильме главной советской Бабе-яге даже грим не понадобился

Артиста было не узнать в те годы.

Великолепный советский актер Георгий Милляр, известный как народная Баба-яга, проводил много часов в гримерной, чтобы перевоплотиться в культовый образ. Однако не каждый из его зловещих персонажей требовал таких жертв.

Помимо Бабы-яги Милляр играл и другую фольклорную нечисть в картине Александра Роу — Кащея Бессмертного. Примечательно, что для этой роли актеру не понадобилось никакого грима. Как и сказочный персонаж, артист был феноменально худым.

Гримеры лишь «приукрасили» образ синим цветом. На тело актера нанесли этот оттенок, чтобы персонаж казался потусторонней личностью из темного мира. Нездоровая худоба Милляра объяснялась несколькими факторами. Сказочную сагу «Кащей Бессмертный» снимали в 1943 году. От природы тощий актер перенес малярию, когда был в эвакуации в Душанбе. Милляр тогда весил всего 48 килограммов и походил на живой скелет.

Но стоит признать, что Кащей в его исполнении всегда получался особенно впечатляющим и харизматичным.