Жуткие детали: советская Хюррем раскрыла, что ее больше всего поразило в гареме

Турецкий сериал «Великолепный век» романтизировал отношения наложниц и хозяев. Зрительницы по всему миру наблюдали за связью Хюррем и Сулеймана. Но гарем, показанный в проекте, на самом деле сильно отличался от реального. В этом убедилась советская девушка Клавдия Рыбина, чья судьба тоже могла стать основой для фильма.

После первого развода она уже не надеялась на счастливую семейную жизнь, но все изменила встреча с молодым черноволосым красавцем. Роман с Миружаном развивался стремительно. Вскоре он уже предложил избраннице руку и сердце и переезд на его родину в Иран.

Клавдия долго не раздумывала и согласилась. Но в чужой стране ее ждала жестокая реальность. Она оказалась одной из сорока жен Миружана. Рыбина не стала устраивать скандал, решив подстроиться под порядки гарема, а после — сбежать. Ей пришлось жить по новым правилам: угождать матери мужа, не показывать ревности и не участвовать в интригах. Наказание могло быть ужасным — предшественницу Клавдии, девушку по имени Заррина, избили по приказу Миружана.

Спустя три месяца уроженка СССР воплотила в жизнь свой план и сбежала от мужа в разгар большого праздника. Рыбина добралась до посольства, где ей смогли оказать помощь.