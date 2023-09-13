Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком

Филипп Киркоров умудрился стать многодетным отцом. Артист воспитывает не только дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которых ему родила суррогатная мать. Также у поп-короля есть любимая крестница София.

Мама девочки — известная певица Ани Лорак, а отец — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Пара распалась четыре года назад.

После развода родителей София осталась жить с матерью. Много времени она проводит и с крестным отцом. Этим летом подростку исполнилось 12 лет, в социальных сетях появились ее новые снимки. И хейтеры нашли что сказать.

Дочь Лорак называют гадким утенком. Внешне она становится все больше похожа на отца: восточная кровь берет свое. У Софии густые брови, которые, по мнению злопыхателей, не помешало бы проредить. К тому же, несмотря на юный возраст, звездная наследница носит ногти, на которые решится не каждая женщина. Это когти настоящей хищницы, которые совсем не сочетаются с внешностью ребенка.