Жуткая участь: что стало с мафиозо Розарио после успеха «Итальянцев в России»

В 70-х на экраны вышла комедия «Невероятные приключения итальянцев в России». В фильме снялись советские и итальянские актеры. Наверняка многие вспомнят мафиозо Розарио Агро в исполнении Тано Чимароза. Как сложилась судьба колоритного итальянского актера?

После комедии Рязанова Тано продолжил играть бандитов у себя на родине и снискал немалый успех. Актер смотрелся так органично в образе гангстеров, что часто получал комплименты от восхищенных мафиози. Также Чимароза пробовал себя как режиссер и снимал криминальные фильмы. Было у артиста еще одно занятное увлечение — семейный театр марионеток.

Чимароза с детства помогал своему отцу, который занимался куклами. С молодых лет будущий актер давал представления в местных провинциальных театрах, а позднее и сам занялся коллекционированием редких экземпляров. Многих кукол Тано изготавливал сам и дарил их своим друзьям и близким без лишнего повода. Жизнь актера закончилась драматично. Его не стало в возрасте 86 лет. Он скончался в полном одиночестве, рядом с Тано были только его обожаемые куклы-марионетки, которым он посвятил всю свою жизнь.