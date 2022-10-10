Жуткая трагедия прямо на свадьбе: что стало с самой красивой актрисой Индии

Что произошло на самом деле, никто не знает до сих пор.

Шридеви долгие годы была самой популярной и востребованной актрисой Болливуда. За свою карьеру, начавшуюся еще в четырехлетнем возрасте, она снялась в трех сотнях фильмов, последним из которых стал триллер ее же авторства «Мама». Она играла на всех самых популярных языках Индии — хинди, тамильском, телугу. А ее партнерами были суперзвезды индийского кино: Анил Капур, Шах Рукх Кхан, Джитендра, Амитабх Баччан и другие.

Как настоящий трудоголик, Шридеви снималась почти ежедневно и порой сразу в нескольких картинах. В какой-то момент она не выдержала и в 1997 году решила уйти из кино, чтобы посвятить себя семье. Но тяга к съемкам в конце концов пересилила, поэтому через 15 лет звезда триумфально вернулась на экраны, к тому же и сама занялась режиссерской деятельностью.

В феврале 2018 года Шридеви прилетела в Дубай на свадьбу своего племянника. В разгар торжества 55-летнюю актрису нашли мертвой в ванной комнате. Официальная версия ее гибели звучит как «случайное утопление». Но дело осложняется тем, что эксперты нашли в крови звезды Болливуда алкоголь, в то время как родные и близкие Шридеви в один голос утверждают, что она не пила спиртное вообще никогда в своей жизни.

Расследование того, что же произошло на самом деле, идет и по сей день. И, возможно, когда-нибудь правду о гибели самой красивой и популярной актрисы Индии все же удастся узнать.