Жуткая трагедия: приемный сын превратил жизнь звезды советского кино в ад

Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов стали мужем и женой в 1974 году, и в том же году на свет появилась их дочь Наталья. Семья жила в мире и согласии, но в 2007 году супруги познакомились в детском доме с мальчиком Кириллом, который полностью изменил их жизнь.

Ребенок поразил пару своим умом и смелостью, поэтому спустя несколько месцев после знакомства они решили его усыновить. Первое время мальчика скрывали от глаз публики, чтобы не травмировать его, а после он начал появляться на светских мероприятиях.

Белохвостикова с супругом души не чаяли в приемном сыне, который вырос отзывчивым и добрым.

Артистка даже ушла на пенсию, чтобы заботиться о наследнике: последний фильм с ее участие вышел 10 лет назад.

Но в 2018 году Кирилл неудачно упал со второго этажа. В больнице юноша оказался с серьезной травмой головы и множественными переломами. Врачи долгие месяцы боролись за его жизнь, а Белохвостикова тяжело переживала трагедию.

Прославленная актриса не отходила от больничной койки, а из-за тревоги ее состояние становилось все хуже и хуже. Белохвостикова и сама оказалась на грани жизни и смерти — так волновалась за Кирилла.

В итоге ей удалось справиться с тревогами. Но после несчастного случая она стала настоящей затворницей. Звезда экрана не общается с прессой и не посещает премьеры, предпочитая проводить время дома в одиночестве.