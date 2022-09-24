Жуткая трагедия и оборванная жизнь: как сложилась судьба плохиша из «Сказки о Мальчише-Кибальчише»

Зрители помнят актера Сергея Тихонова по ролям озорных мальчишек в фильмах «Деловые люди» и «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Талантливого ребенка ждала блестящая карьера в кино, но его звезда закатилась так же быстро, как и зажглась.

Первоначально Джонни Дорсета в новелле «Вождь краснокожих» должна была сыграть 32-летняя Надежда Румянцева, но увидев 12-летнего Сережу Тихонова, режиссер Леонид Гайдай отказался от первоначального плана и взял на роль его. Через год в жизни Тихонова была следующая звездная роль злодея Мальчиша-Плохиша в экранизации патриотической сказки Аркадия Гайдара.

В 1967 году повзрослевший Сергей Тихонов сыграл малолетнего хулигана по кличке Устюг в фильме «Дубравка». Это была последняя роль талантливого актера.

После школы Сергей Тихонов пробовал поступить во ВГИК, но его не взяли на курс педагоги Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Поговаривают, что в вуз они приняли лишь тех ребят, который могли бы вписаться в грядущий фильм Герасимова «У Озера», а Тихонов не подошел по типажу.

Никуда не поступив, Сергей Тихонов ушел в армию. После службы он связался с плохой компанией и увлекся ставками на ипподроме. В 21 год он погиб, попав под трамвай. Некоторые считают, что это был не несчастный случай, а дело рук ипподромной мафии.