Жуткая судьба предшественницы Малышевой: вот что стало с первой ведущей шоу «Здоровье»

Прежде чем на телеэкранах появилась Елена Малышева, зрители прислушивались к советам Юлии Белянчиковой. Она вела передачу «Здоровье» и всегда давала лишь профессиональные рекомендации.

Советская телеведущая отличалась мягким и спокойным характером, который сразу располагал к ней большую часть аудитории.

Больше 20-и лет девушка регулярно появлялась на экранах и за это время успела обзавестись преданными поклонниками. Но немногие из них представляли, как живет их любимый доктор.

Белянчикова в реальности забывала про собственные советы и часто перерабатывала. Организм устал от постоянных нагрузок, и общее здоровье постепенно началось ухудшаться. Ситуацию усугубило страшное ограбление, в результате которого женщина получила черепно-мозговую травму. После долгого восстановления в ее жизни вновь случилась беда. Юлия сломала шейку бедра, когда упала. И без того слабый организм окончательно сдался, и летом 2011 года телеведущей не стало.