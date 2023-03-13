Жуткая правда всплыла спустя год: что не так со смертью солиста «Отпетых мошенников»

Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни весной 2022 года. Смерть артиста стала большим ударом для всех поклонников «Отпетых мошенников» и для его коллег. И, как уверены артисты, уход музыканта не был несчастным случаем или случайностью.

По словам Сергея Аморалова, который был коллегой Тома, он точно не решился бы сам добровольно уйти из жизни. На певца оказывали влияние его новые знакомые, которые, как уверен музыкант, пытались полностью его контролировать.

И в итоге это вылилось в конфликт, который и стал причиной смерти. При этом несчастье, как считает артист, случилось примерно за час до смерти Хаоса.

Однако певец, который разоткровенничался в программе Андрея Малахова, предпочел не раскрывать имена знакомых Хаоса, которых подозревает. Он лишь отметил, что в случившемся нет вины Вики Богомазовой, которая стала одной из близких подруг для артиста в последние месяцы жизни.