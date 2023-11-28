Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной

Нина Маслова появилась в «Иване Васильевиче» всего на пару секунд, зато каких. Красавица-актриса покорила зрителей своей красотой. Но тогда никто даже не задумывался над тем, какая незавидная участь выпала на долю героини артистки.

Фактически создатели советского киношедевра допустили своего рода ляп. По сюжету главный герой Бунша, прикинувшись Иваном Грозным, беседует со своей молодой женой — Марфой Васильевной Собакиной.

Царь и правда состоял с ней в браке, но пару вряд ли можно было видеть на пышных застольях по типу того, что показали на экранах. Обручение монарших особ прошло летом 1571 года, но долгой и счастливой их совместная жизнь не стала. Марфа серьезно болела и вскоре скончалась. И красавицей она вряд ли была. По крайней мере, об этом красноречиво говорят современные реконструкции внешности бедняжки.