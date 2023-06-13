Жуткая красота: на девочку с самыми большими глазами в мире страшно смотреть

Каждая женщина мечтает о больших выразительных глазах, но только не Мелани Мартинез из США. Американка родилась с редким генетическим заболеванием, поэтому ее внешность шокирует и восхищает одновременно.

У девочки обнаружили синдром Аксенфельда-Ригера, из-за которого ее глаза и зрачки достигают немыслимых размеров. У Мелани уже есть своя армия поклонников. Интернет-пользователи признаются: на фотографии Мартинез страшно смотреть, но в то же время от ее жуткой красоты невозможно отвести взгляд.

Недуг никак не влияет на развитие и жизнь крохи: она лишь вынуждена носить на улице специальные солнцезащитные очки. Между тем мама девочки всерьез опасается не только проблем со зрением, но и того, что в будущем малышка столкнется с травлей. Уже сейчас многие дети удивляются тому, что у Мелани такие большие глаза, но она пока не придает этому никакого значения.