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Жуткая красота: на девочку с самыми большими глазами в мире страшно смотреть

13 июня 2023 18:00
Жуткая красота: на девочку с самыми большими глазами в мире страшно смотреть

Эта малышка будто из фильма ужасов.

Каждая женщина мечтает о больших выразительных глазах, но только не Мелани Мартинез из США. Американка родилась с редким генетическим заболеванием, поэтому ее внешность шокирует и восхищает одновременно.

У девочки обнаружили синдром Аксенфельда-Ригера, из-за которого ее глаза и зрачки достигают немыслимых размеров. У Мелани уже есть своя армия поклонников. Интернет-пользователи признаются: на фотографии Мартинез страшно смотреть, но в то же время от ее жуткой красоты невозможно отвести взгляд.

Жуткая красота: на девочку с самыми большими глазами в мире страшно смотреть

Недуг никак не влияет на развитие и жизнь крохи: она лишь вынуждена носить на улице специальные солнцезащитные очки. Между тем мама девочки всерьез опасается не только проблем со зрением, но и того, что в будущем малышка столкнется с травлей. Уже сейчас многие дети удивляются тому, что у Мелани такие большие глаза, но она пока не придает этому никакого значения.

Фото: кадр из фильма «Проклятие Аннабель» (2014), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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