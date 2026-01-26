«Жуткая крамола»: Гайдай начинал «Операцию "Ы"» с дико неприличной шутки — но власти СССР быстро остудили пыл

Советская цензура умела находить «крамолу» там, где ее, казалось бы, быть не могло. Под нож попадали не только драмы и авторское кино, но и народные комедии. Досталось даже «Операции "Ы" и другим приключениям Шурика» — фильму, который сегодня кажется образцом безобидного юмора.

Мало кто знает, но у картины Леонида Гайдая изначально должна была быть совсем другая заставка. Идею придумал Юрий Никулин, и она мгновенно понравилась режиссеру. По задумке, подвыпивший Балбес подходит к забору и начинает выводить углем слово, начинающееся на «ху...». Явно подразумевается что-то неприличное.

В этот момент — крупный план милиционера: тот уже тянется к свистку, но вдруг улыбается. Камера возвращается к Балбесу, а на заборе оказывается надпись «Художественный фильм». Гэг строился на паузе и ожидании — чисто гайдаевская тема.

Никто и не подозревал, что именно это и станет проблемой. Шутку сочли слишком пошлой для советского экрана. Гайдаю просто не дали ее снять, даже обсуждать не стали. В итоге зрители увидели куда более нейтральную заставку, а от оригинальной идеи остались только воспоминания Никулина.

Гайдай хотел снимать, но ему не дали. В то время это была жуткая крамола.

Сегодня в Сети можно найти якобы «воссозданную» анимационную версию этой сцены, но это всего лишь фанатская фантазия. На самом деле задумка так и не была реализована.

Все это уже просто история. Фильм и без шутки стал абсолютным хитом: десятки миллионов зрителей, фестивальные награды и статус классики. Но мысль о том, каким бы мог быть этот вступительный этюд, до сих пор заставляет улыбаться — цензура, как обычно, перестраховалась.