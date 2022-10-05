Жуткая история Космоса в реальности: что случилось с сыном режиссера «Бригады»

Сериал «Бригада» в этом году отметил 20-летие со дня выхода в эфир. Но и сейчас фанаты проекта с удовольствием его пересматривают, ностальгируя по неспокойным 90-м, показанным в кадре. За воплощение истории на экране отвечал постановщик Алексей Сидоров, он же принял участие и в написании сценария. В работу он уходил с головой, отвлекаясь от личных проблем. Его первый брак сложился несчастливо: жена была зависима от спиртного и постоянно попадала в милицию за дебоширство. Родившимся сыном Леней она не занималась, Алексей же был сосредоточен на учебе и карьере. Мальчик то жил у бабушек, то в доме ребенка. Сестра Сидорова оформила опеку на себя, но быстро поняла, что не справляется с хулиганом. Леонида поместили в христианскую школу, откуда отдали в интернат. Там он и увидел первые серии «Бригады».

Сидоров-младший гордился работой отца. Он так проникся сюжетом, что взял себе кличку одного из героев — Космос, а близких друзей стал называть Белым и Филом. Но жизнь Леонида сложилась куда трагичнее, чем у экранных персонажей. В 2008 году его приговорили к 13 годам колонии. Вместе с другом в нетрезвом состоянии они изнасиловали, а затем убили соседку по коммунальной квартире. После этого мужчины отняли деньги у соседа. Родители Сидорова на судебном процессе не появились, пишут «Известия ». Сейчас о судьбе Леонида, чей срок должен был закончиться в прошлом году, ничего неизвестно.