Жуткая авария и девять лет в коме: что известно о состоянии дочери Кончаловского

До сих пор не оправилась от страшного происшествия.

Дочери режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой уже 23 года, однако девять из них девушка провела в коме. Мария успела засветиться в фильмах «Глянец» и «Москва, я люблю тебя!», но после страшной аварии ее никто не видел.

12 октября 2013 Андрей Кончаловский не справился с управлением – и звездная семья попала в аварию. Кончаловский и его жена не пострадали, а 14-летняя Маша получила серьезную травму головы. Подробности о состоянии Марии раскрыл врач-реаниматолог Лев Николаев в беседе с порталом BLITZ+.

«Поддерживается жизнь, и все. У нас закон об эвтаназии запрещен. Если работает мозг, значит, человек еще жив. Конечно, за девять лет произошел рост, изменения во внешности. При условии хорошего ухода Мария может пролежать еще очень долго», — сообщил Николаев.

Специалист подчеркнул, что даже если пациентка придет в себя, ее жизнь нельзя будет назвать полноценной.