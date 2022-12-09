Жуть: мистическую связь между Высоцким и Мироновым обнаружили лишь спустя годы

Внешне Андрей Миронов и Владимир Высоцкий были абсолютно разными артистами. Но в их судьбах оказалось немало схожего. Они оба были кумирами в начале 1980-х годов и пользовались популярностью среди поклонников. И оба мужчины скончались довольно рано, не дожив даже до 50 лет.

Нашлась и еще одна схожая черта между звездами, но более мистическая. И Миронов, и Высоцкий будто предчувствовали свой трагический уход из жизни. Артисты обращались за помощью к известной целительнице Джуне, но она была бессильна.

В 1975 году Владимиру доверили в театре роль Лопахина в спектакле «Вишневый сад». Спустя 7 лет персонажа повторил уже Миронов. Обе версии постановки критики приняли на ура. А вот за роль в фильме «Интервенция» им даже пришлось конкурировать. Артисты одинаково хорошо прошли пробы, но в итоге ставка была сделана на Высоцкого.

Известно, что актеры были знакомы друг с другом. Миронов и Лариса Голубкина часто устраивали дружеские посиделки с Кириллом Ласкари, который приглашал туда и Высоцкого с Влади.