«Жуть какая»: на что пошла 86-летняя Светлана Немоляева ради новой роли

Карьера Светланы Немоляевой сложилась успешно благодаря ее невероятному таланту и трудолюбию. Она не отказывается играть второстепенных героинь и часто снимается сразу в нескольких картинах.

Однако смерть любимого мужа все же отразилась на работе артистки. Вместе с Александром Лазаревым они прожили более 50 лет, и такая потеря оставила глубокую рану в сердце женщины. Но она продолжает выступать на театральной сцене, а в этом году на экраны выйдет сразу шесть проектов с ее участием.

Особое внимание поклонников привлекла новая версия фильма «Двенадцать стульев». Ради роли мадам Петуховой Светлана Владимировна отважилась на то, от чего большинство ее коллег просто откажется. По сценарию картины актриса умрет. Поначалу она не соглашалась играть эту жуткую сцену, но режиссер комедии все же переубедил ее.