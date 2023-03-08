Жуть какая: из-за «Книги таинств» на съемках «Зачарованных» происходили странные вещи

Волшебный фолиант с рецептами зелий и заклинаний, созданный Мелиндой Уоррен в 17 веке — «Книга таинств» из сериала «Зачарованные» действительно существовала. И создала немало проблем на съемочной площадке.

Книгу весом в 4,3 килограмма нашли в библиотеке одного ученого и принесли на съемки: создатели серьезно подошли к процессу, для консультаций они приглашали демонологов, эзотериков и специалистов по оккультным наукам. Но когда книга оказалась на площадке, то началось странное: софиты моргали, техника ломалась, декорации обрушивались. Продюсер сериала Аарон Спеллинг рассказывал, что некоторые члены съемочной группы страдали от приступов астмы и удушья.

По душе таинственный фолиант, раскрашенный вручную, пришелся только исполнительнице роли Фиби — Алиссе Милано. Она даже нашла художника, который воспроизвел на стенах ее дома рисунки из «Книги таинств».