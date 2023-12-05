Жуть какая: этот советский актер с точностью предсказал свою смерть

Борис Добронравов стал актером на спор. Подруга не верила, что он сможет поступить во МХАТ, и артист показал ей, на что способен. Он никогда не жалел, что связал свою жизнь с драматическим искусством, и умер «идеальной смертью» для любого лицедея.

Звезда считал, что истинный актер должен умереть на сцене. Невольно он с точностью предсказал свою смерть. Именно в театре во время спектакля сердце знаменитости неожиданно остановилось.

Это случилось, когда Добронравов играл царя Федора. Постановка уже заканчивалась, и Борис Георгиевич готовился к последнему выходу на сцену. К последнему — в прямом смысле этого слова.

Он поправил свой грим, подошел к двери, вдруг к ней прислонился и начал сползать вниз. После этого занавес тут же опустили. Прибывшие на место врачи констатировали смерть, причиной которой стала сердечная недостаточность. Любимцу публики было всего 53 года.