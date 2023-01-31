Жуть берет: не поверите глазам, увидев «воскресшего» Майкла Джексона

Поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма «Майкл», посвященного королю поп-музыки Майклу Джексону. В Сеть попали некоторые подробности о будущем байопике, точнее, об исполнителе главной роли.

Честь воплотить на экране легендарного певца выпала его племяннику Джаафару. В своих социальных сетях он уже похвастался снимком, на котором предстал в образе именитого родственника. Интернет-пользователи отмечают, что от этого кадра волосы встают дыбом. Сходство оказалось настолько сильным, что кажется, будто перед публикой показался «воскресший» Майкл Джексон.

К слову, Джаафар пожелал пойти по стопам дяди не только на съемочной площадке, но и в реальной жизни. Ранее он представил широкой общественности свой сингл и теперь вовсю готовится к выходу первого альбома. С детства звездный наследник занимается танцами и музыкой, поэтому сомнений в том, что он еще не раз заявит о себе, ни у кого не остается.