Жуть берет: глазам не поверите, кого прочили на роль в «Чикаго» вместо Ричарда Гира (фото)

Вышедший в 2002 году фильм «Чикаго» побил все рекорды популярности. Проект был номинирован сразу на 13 премий «Оскар» и удостоился шести из них. Отчасти в этом есть заслуга и Ричарда Гира, воплотившего на экране Билли Флинна.

Казалось, что актер просто создан для этой роли. Однако немногие поклонники знают, что артист едва не остался без работы на съемочной площадке картины. Все дело в том, что Флинна должен был воплотить совсем другой человек.

По сообщению кинопортала imdb, первоначально свой выбор режиссер Роб Маршалл сделал в пользу Майкла Джексона. Но тут в дело вмешался продюсер ленты Хаври Вайнштейн.

Он выступил против кандидатуры короля поп-музыки, посчитав, что тот непременно перетянет все внимание публики на себя, оставив не у дел Кэтрин Зету-Джонс и Рене Зеллвегер. В результате на роль утвердили Гира, которому пришлось в течение трех месяцев брать уроки чечетки, чтобы не ударить в грязь лицом.