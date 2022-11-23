Жуть берет: экстремально похудевшая копия принцессы Дианы заставит вздрогнуть

Гибель Дианы Спенсер стала большой трагедией для британцев, которые до сих пор любят и помнят свою народную принцессу. К тому же многие пристально следят за жизнью женщины, которая оказалась полной копией супруги принца Чарльза — модели Китти Спенсер.

Одинаковая фамилия не совпадение: Китти приходится королеве людских сердец племянницей. Впрочем, известна она не только этим. Например, Спенсер стала лицом такого известного модного дома, как Dolce & Gabbana. К тому же не так давно в Сети обсуждали шикарную свадьбу родственницы леди Ди с миллиардером по имени Майкл Льюис.

Внешнее сходство Китти и Дианы поражает. Модель может похвастаться тем же оттенком волос и теми же глубокими голубыми глазами, что и самая известная женщина в мире. При этом родственниц объединяет и кое-что еще.

В свое время страдающая булимией леди Ди шокировала публику тем, что резко похудела. Ее племянница тоже пережила сильную трансформацию внешности. До 2017 года она была довольно пухлой, но затем скинула вес. Оказалось, что Китти не только изменила свои пищевые привычки, но и занялась спортом.