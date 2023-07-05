​Жулин впервые озвучил настоящую причину госпитализации Костомарова: в это сложно поверить

Всего один укол привел к ампутации.

Роман Костомаров стал инвалидом ввиду рокового стечения обстоятельств. Здоровье артиста подорвал тяжелый недуг. Олимпийский чемпион мог избежать стремительного развития пневмонии, если бы не одно «но».

В начале января фигурист еще выступал в ледовых шоу, хотя уже тогда чувствовал себя плохо. Чтобы устранить симптомы простуды, спортсмен пошел на крайние меры, чем и подписал себе приговор. Истинную причину госпитализации знаменитости и последующей за ней ампутации конечностей раскрыл тренер Александр Жулин.

В беседе с журналистами он рассказал, что ради дальнейшего участия в новогодних шоу Костомаров сделал противовоспалительный укол. Инъекция привела к тому, что наступило мнимое улучшение самочувствия спортсмена.

Температура спала, поэтому, не чувствуя боли, Костомаров упустил момент, когда заболевание можно было вылечить без тяжких последствий. К тому же он усугубил ситуацию тем, что сходил в баню.