Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

Вот уже несколько месяцев Роман Костомаров находится под пристальным наблюдением специалистов. Как отмечают близкие, состояние фигуриста становится только лучше, а в последнее время он и сам связывается с друзьями.

По словам Александра Жулина в начале февраля он отправил сообщение своему коллеге и другу, в котором поздравлял его с днем рождения. Фигурист не рассчитывал получить ответ, но не так давно Костомаров записал ему голосовое сообщение. В записи Костомаров поблагодарил своего друга за поздравления и рассказал о своем состоянии. По признанию спортсмена, он намерен как можно быстрее вернуться домой и вновь встать на лед.

Как рассказал Жулин, сообщение растрогало его до глубины души. Он не скрывает, что переживал за спортсмена, а его сила воли и целеустремленность искренне поразили его.