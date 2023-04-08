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Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

8 апреля 2023 09:15
Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

Вся страна переживает за состояние спортсмена.

Вот уже несколько месяцев Роман Костомаров находится под пристальным наблюдением специалистов. Как отмечают близкие, состояние фигуриста становится только лучше, а в последнее время он и сам связывается с друзьями.

По словам Александра Жулина в начале февраля он отправил сообщение своему коллеге и другу, в котором поздравлял его с днем рождения. Фигурист не рассчитывал получить ответ, но не так давно Костомаров записал ему голосовое сообщение. В записи Костомаров поблагодарил своего друга за поздравления и рассказал о своем состоянии. По признанию спортсмена, он намерен как можно быстрее вернуться домой и вновь встать на лед.

Как рассказал Жулин, сообщение растрогало его до глубины души. Он не скрывает, что переживал за спортсмена, а его сила воли и целеустремленность искренне поразили его.

«Я всплакнул, когда это все слушал», — заявил Жулин.

Фото: Legion-Media, Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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