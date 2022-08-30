«Жулики здесь все»: участник «Поля чудес» бросил в лицо Якубовичу громкое обвинение

Шоу «Поле чудес» на экранах существует с 1990 года и за это время стало по-настоящему народной телепередачей. Участники готовятся к встрече с ведущим Леонидом Якубовичем задолго до съемок, собирают гостинцы и разучивают песни и стихи. Но далеко не всегда на площадке сохраняется дружелюбная атмосфера. Как оказалось, в истории проекта были и скандалы.

Несколько лет назад один из участников, врач-психиатр по имени Эдуард, прямо обвинил Якубовича и редакцию программы в мошенничестве. Он принимал участие в выпуске, посвященном Международному дню доллара. Медик, получив шанс на приз, устоял перед уговорами ведущего и не согласился ни на 200, ни на 2000 долларов. Но в черном ящике скрывалось лишь большое яйцо. Такая неудача сильно расстроила Эдуарда.

«Весь Интернет пестрит о том, что вы здесь все жулики», — на эмоциях заявил врач.

Якубович сначала пытался перевести диалог в шутку. А затем ведущий разбил яйцо на глазах у изумленного участника — внутри оказался чек на 10 тысяч долларов. От радости Эдуард не смог вымолвить ни слова. Правда, как только это видео попало в Сеть, пользователи тут же решили, что инцидент был просто пиар-ходом для рекламы «Поля чудес».