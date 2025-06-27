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Киноафиша Статьи «Жулик, не скрывай»: утерянный пилот «Даши-путешественницы» спустя 26 лет доступен к просмотру (видео)

«Жулик, не скрывай»: утерянный пилот «Даши-путешественницы» спустя 26 лет доступен к просмотру (видео)

27 июня 2025 14:15
«Жулик, не скрывай»: утерянный пилот «Даши-путешественницы» спустя 26 лет доступен к просмотру (видео)

И да, Башмачок там совершенно другой...

Фанаты искали её больше двух десятилетий — и вот, на днях пилотный эпизод «Даши-путешественницы», считавшийся утерянным с 1999 года, внезапно всплыл на YouTube.

Причём выложила его не кто-то, а сама студия Funline Animation, которая занималась анимацией оригинального пилота. Правда, через несколько часов ролик был скрыт, но интернет не прощает — перезаливы уже разошлись по соцсетям.

«Жулик, не скрывай»: утерянный пилот «Даши-путешественницы» спустя 26 лет доступен к просмотру (видео)

Чем отличается пилот от привычного нам мульта.

  • У обезьянки Башмачка совсем другой дизайн — более мультяшный и, как говорят в комментариях, «немного криповатый».
  • Вторая половина серии медленнее, чем привычный формат
  • Некоторые животные и фоны выглядят иначе — это скорее тестовая сборка, чем полноценный выпуск

Всё это напоминает, как зарождалась целая эпоха. До «Где карта, Даша?», до «Жулик, не воруй» и других фразочек, которые стали мемами. Это документ доисторического Nickelodeon.

«Жулик, не скрывай»: утерянный пилот «Даши-путешественницы» спустя 26 лет доступен к просмотру (видео)

Так что если вы росли с «Дашей» или просто любите ее — обязательно посмотрите эпизод. Это не просто пилот — это кинонаходка, посмотреть которую можно на YouTube.

Американка только на бумаге: откуда «Даша-путешественница» и какую правду о себе она скрывает.

Фото: Кадры из мультсериала «Даша-путешественница»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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