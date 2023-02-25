Жрицу из «Царя скорпионов» не узнать: пластика изменила ее лицо навсегда (фото)

В Голливуде есть множество актеров разных национальностей, которые могут стать украшением любого фильма. Однако даже профессиональные артисты вынуждены менять свою уникальную внешность, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Так, Келли Ху, сыгравшая жрицу в приключенческом боевике «Царь скорпионов», всегда завораживала зрителей своей экзотической внешностью. В ее лице было нечто магическое, поскольку она родилась в смешанном браке. Мать девушки была гавайкой, а отец — китайцем. Благодаря таким корням красавица обладала узким разрезом глаз, широкой челюстью и аккуратным носиком.

По всей видимости, со временем актриса стала недовольна своей нестандартной внешностью. И когда ее коллеги стали делать пластические операции, то она тоже решилась на этот необдуманный шаг. В погоне за точеными скулами Келли удалила комки Биша и утратила свою уникальную красоту, которую теперь не сможет вернуть даже самый талантливый хирург.