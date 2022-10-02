Жора Любимов из «Убойной силы»: какие голливудские герои говорят его голосом

Раньше актера узнавали в лицо, а теперь в основном по голосу.

Актер Евгений Ганелин стал известен зрителям после выхода сериала «Убойная сила», где он сыграл неразговорчивого петербургского полицейского Жору Любимова. Ганелина начали узнавать на улицах, а режиссеры стали предлагать ему роли таких же серьезных людей в погонах — полицейских, военных, сотрудников ФСБ и так далее.

Но многие россияне, как выяснилось, знают актера не по экранным ролям, исполненным после «Убойной силы», а по его хриплому голосу. Актер профессионально занялся дубляжом: голосом Евгения Рафаиловича говорят мистер Вульф в «Криминальном чтиве», Норрингтон в «Пиратах Карибского моря», Тим Манфри из фильма ужасов «Первобытное зло», Большой Зи из мультфильма «Лови волну!» и Чавк в анимации «В поисках Немо».

Кроме того, Ганелин всерьез занялся преподаванием, причем не только в России, но и за рубежом. Он уже воспитал несколько десятков учеников, а также написал несколько научных работ об основах актерской профессии.