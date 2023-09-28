«Жлоб»: Понаровская раскрыла постыдную правду о Крутом

Ирина Понаровская пошла войной на мастодонта российского шоу-бизнеса. У певицы есть претензии к композитору Игорю Крутому, которого она обвинила в крахе чужой карьеры.

Артистка заявила, что Юлия Началова могла добиться больших успехов, если бы не заключила контракт с известным продюсером, под личиной которого скрывался самый настоящий предатель. По словам звезды, тот практически не занимался своей подопечной, поскольку считал, что «девочка она неперспективная» и «ловить там нечего».

Знаменитость возмущена тем, что для Крутого важнее всего были деньги.

«Это не продюсер, а жлоб», — раскрыла она постыдную правду об Игоре Яковлевиче в своей книге «Честно говоря».

Интересно, что отец исполнительницы хита «Герой не моего романа» категорически не согласен с такими обвинениями. Виктор Васильевич считает, что продюсер сделал достаточно для того, чтобы его дочь покорила отечественную эстраду.